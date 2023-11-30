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На Дніпропетровщині вночі лунали вибухи: що відомо

Сьогодні 07:48
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Ніч на Дніпропетровщині знову була тривожною.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі лунали вибухи: що відомо

Росіяни намагалися атакувати область трьома “Шахедами”, але їх знищили наші захисники. ППО працювала по БПЛА над Нікопольським районом.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Дякую захисникам та захисницям неба з ПвК «Схід»! – додав він.

Також окупанти обстріляли з артилерії Марганецьку громаду. На щастя, без руйнувань та постраждалих.

В інших громадах області ніч пройшла тихо. Мирного дня, – написав Лукашук.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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