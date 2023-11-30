Робив “закладки” у балці: у Дніпрі “на гарячому” зловили 16-річного наркоділка

Днями у Соборному районі патрульні помітили 16-річного хлопця, який вийшов з балки, і побачивши поліцейський автомобіль, одразу намагався зникнути з поля зору охоронців порядку.
Така поведінка видалася поліцейським підозрілою, тому вони вирішили наздогнати підлітка та перевірити.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Під час спілкування з патрульними 16-річний хлопець помітно нервував. Поліцейські попросили його показати вміст наплічної сумки та телефон. У рюкзаку хлопця були 3 сліп-пакети із речовиною кристалічного походження, схожою на наркотичну, багато пустих сліп-пакетів, ізоляційна стрічка та електронні ваги.
У телефоні неповнолітнього були фото з локаціями, на яких вказано, де сховані закладки із наркотичними речовинами.
На місце події інспектори викликали матір хлопця та слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин події.
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