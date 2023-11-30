В Кривом Роге пьяный мужчина разгуливал с гранатой

Криворожане сильно испугались и с помощью «тревожной кнопки» вызвали правоохранителей.
Прибыв на место, копы задержали нарушителя.
Об этом сообщает Управление полиции охраны.
Поступил сигнал о срабатывании «тревожной кнопки» с охраняемого объекта в городе Кривой Рог. Прибыв на объект, полицейские обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, возле которого на полу находилась граната, — говорится в сообщении.
Правоохранители осмотрели вещи нарушителя – они обнаружили документы и запал к гранате.
Мужчину передали следственно-оперативной группе для дальнейшего рассмотрения дела и установления обстоятельств.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пассажир на вокзале хотел пронести гранаты в поезд.
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