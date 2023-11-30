В Кривом Роге пьяный мужчина разгуливал с гранатой

На днях в Кривом Роге в одном из заведений заметили пьяного мужчину с гранатой.

Криворожане сильно испугались и с помощью «тревожной кнопки» вызвали правоохранителей.

Прибыв на место, копы задержали нарушителя.

Об этом сообщает Управление полиции охраны.

Поступил сигнал о срабатывании «тревожной кнопки» с охраняемого объекта в городе Кривой Рог. Прибыв на объект, полицейские обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, возле которого на полу находилась граната, — говорится в сообщении.

Правоохранители осмотрели вещи нарушителя – они обнаружили документы и запал к гранате.

Мужчину передали следственно-оперативной группе для дальнейшего рассмотрения дела и установления обстоятельств.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пассажир на вокзале хотел пронести гранаты в поезд.

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