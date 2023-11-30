У Дніпрі в мобільному укритті виявили мертву жінку: коментар поліції

Жінці було приблизно 30-35 років.

Сьогодні, 30 листопада, у мобільному укритті на Вокзальній площі виявили мертву жінку. На місце відразу викликали правоохоронців.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що померлій було близько 30-35 років.

Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що, попередньо, на тілі тілесних ушкоджень не виявлено. Усі обставини смерті жінки будуть встановлювати правоохоронці.

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