Сьогодні, 30 листопада, у мобільному укритті на Вокзальній площі виявили мертву жінку. На місце відразу викликали правоохоронців.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що померлій було близько 30-35 років.
Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції.
Журналісту dnepr.info повідомили, що, попередньо, на тілі тілесних ушкоджень не виявлено. Усі обставини смерті жінки будуть встановлювати правоохоронці.
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