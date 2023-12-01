Дніпропетровщина очолила антирейтинг за кількістю ДТП із загиблими: найпоширеніші причини аварій

Будьте обережні за кермом та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

За 10 місяців 2023 року в Україні зафіксовано 19 743 ДТП із загиблими та/або травмованими. Внаслідок цих аварій загинули 2 492 людини, ще 24 774 отримали травми.

Про це йдеться в аналітиці на сайті Опендата.

Зазначається, що найбільше ДТП з травмованими та загиблими зафіксовано у:

Дніпропетровській області — 1775;

Львівській області — 1697;

Київській області — 1631.

Серед найпоширеніших причин дорожньо-транспортних пригод: перевищення безпечної швидкості (38,5% від усіх аварій); порушення правил маневрування (22,6%); порушення правил проїзду перехресть (8,7%); порушення правил проїзду пішохідних переходів (6,4%); недотримання дистанції (4,9%); кермування у стані сп’яніння (4%); перехід дороги у невстановленому місці (3,1%) тощо.

Також зазначається, що цього року на 10% зросла кількість аварій за участю дітей та у 1,5 рази більше ДТП, які сталися через вину дітей. У таких аваріях 2023 року загинуло вдвічі більше та травмовано у 2,3 рази більше дітей, аніж у відповідному періоді 2021-го.

Нагадаємо, раніше ми писали, що місто на Дніпропетровщині лідер рейтингу найдорожчої добової оренди квартир, і це не Дніпро.

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