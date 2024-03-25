Биологическое оружие: подозрительный пакет с «взрывчаткой», который нашли дворники в Кривом Роге, был с тушенкой

В Кривом Роге проверяли сообщения о взрывчатке в одном из парков.

25 марта в Кривом Роге взрывотехников вызвали в парк Богдана Хмельницкого.

Уборщицы утром заметили странный пакет в одном из мусорных баков. Отчаянные женщины самостоятельно рискнули достать подозрительно завернутый пакет, который оказался тяжелым, пишет местный тг-канал «Свои».

Пакет имел странную форму, поэтому дворники заподозрили, что там может быть взрывчатка. Испугавшись, обратились к охране парка, те вызвали полицию.

Прибывшие на место взрывотехники огородили территорию сигнальной лентой и открыли посылку. Все закончилось хорошо – внутри были мясные и овощные консервы в банках.

Хотя вызов и оказался ложным, однако работники парка были внимательны и сразу позвали правоохранителей, найдя подозрительный предмет. К сожалению, сейчас на улицах украинских городов можно найти немало взрывоопасных предметов.

К примеру, в Днепре неоднократно находили боевые гранаты в мусорках и в камере хранения одного из супермаркетов.

В этот раз в Кривом Роге нашли «биологическое оружие», но в следующий раз может так не повезти, поэтому будьте бдительны.

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