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Біологічна зброя: підозрілий пакет з “вибухівкою”, який знайшли двірники у Кривому Розі, був з тушонкою

Сьогодні 15:55
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У Кривому Розі перевіряли повідомлення про вибухівку в одному із парку.

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25 березня у Кривому Розі вибухотехніків викликали до парку Богдана Хмельницького. 

Прибиральниці вранці помітили дивний пакет в одному зі смітників. Відчайдушні жіночки самотужки ризикнули дістати підозріло завернутий пакунок, який виявився важкеньким, пише місцевий тг-канал “Свої”.

Пакет мав дивну форму, через що двірники запідозрили, що там може бути вибухівка. Перелякавшись, звернулись до охорони парку, ті — викликали поліцію.

Вибухотехніки, що прибули на місце, огородили територію сигнальною стрічкою та відкрили посилку. Все закінчилося добре – всередині були м’ясні та овочеві консерви у банках. 

Хоча виклик і виявився хибним, однак працівники парку були пильними та відразу покликали правоохоронців, знайшовши підозрілий предмет. На жаль, нині на вулицях українських міст можна знайти чимало вибухонебезпечних предметів.

До прикладу, у Дніпрі неодноразово знаходили бойові гранати у смітниках та в камері схову одного із супермаркетів. 

Цього разу в Кривому Розі знайшли “біологічну зброю”, але наступного разу може так не пощастити, тому будьте пильними. 

Новости Днепра про Біологічна зброя: підозрілий пакет з

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