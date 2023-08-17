У Дніпрі в камері схову “АТБ” знайшли гранату - Днепр Инфо
У Дніпрі в камері схову “АТБ” знайшли гранату
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Сегодня 12:00

Інцидент трапився вчора, 16 серпня, на вулиці В. Антоновича.

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Як повідомляють місцеві Telegram-канали, прибиральниця дістала сміття з камер схову, а коли виносила його на вулицю, то побачила підозрілий предмет, схожий на гранату.

На місце відразу викликали правоохоронців та вибухотехніків.

Як з’ясувалося, знайдений предмет – це граната Ф1. Вона була без запалу та із заглушкою.

Вибухонебезпечний предмет вилучили та знешкодили.

На щастя, ніхто не постраждав.

У поліції факт події журналісту dnepr.info підтвердили.

Як саме граната опинилася в камері схову “АТБ”, будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на території колишнього дитсадка знайшли підозрілий тубус: що кажуть у поліції.

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