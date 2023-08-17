Як повідомляють місцеві Telegram-канали, прибиральниця дістала сміття з камер схову, а коли виносила його на вулицю, то побачила підозрілий предмет, схожий на гранату.
На місце відразу викликали правоохоронців та вибухотехніків.
Як з’ясувалося, знайдений предмет – це граната Ф1. Вона була без запалу та із заглушкою.
Вибухонебезпечний предмет вилучили та знешкодили.
На щастя, ніхто не постраждав.
У поліції факт події журналісту dnepr.info підтвердили.
Як саме граната опинилася в камері схову “АТБ”, будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на території колишнього дитсадка знайшли підозрілий тубус: що кажуть у поліції.
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