Сьогодні на Дніпропетровщині пролунають кілька гучних вибухів: що сталося

Без паніки!

Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі пролунають кілька виробничих вибухів.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, у виробничих цілях буде проведено планові вибухи:

о 12.00 – у кар’єрі «№3» ПАТ «АМКР» (Інгулецький, Центрально-Міський райони),

– у кар’єрі «№3» ПАТ «АМКР» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), о 13.00 – у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район),

– у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район), о 14.00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони),

– у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони), о 15.00 – у кар’єрі «Глеюватський» ПрАТ «ЦГЗК» (Покровський район).

За словами Вілкула, усі виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає.

Але у жодному разі не ігноруйте тривоги!

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