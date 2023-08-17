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Новини Сьогодні на Дніпропетровщині пролунають кілька гучних вибухів: що сталося
Сьогодні на Дніпропетровщині пролунають кілька гучних вибухів: що сталося
Без паніки!
Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі пролунають кілька виробничих вибухів.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Так, у виробничих цілях буде проведено планові вибухи:
о 12.00 – у кар’єрі «№3» ПАТ «АМКР» (Інгулецький, Центрально-Міський райони),
о 13.00 – у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район),
о 14.00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони),
о 15.00 – у кар’єрі «Глеюватський» ПрАТ «ЦГЗК» (Покровський район).
За словами Вілкула, усі виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає.
Але у жодному разі не ігноруйте тривоги!
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