В Днепре в камере хранения «АТБ» нашли гранату

Как сообщают местные Telegram-каналы, уборщица достала мусор из камер хранения, а когда выносила его на улицу, то увидела подозрительный предмет, похожий на гранату.
На место сразу вызвали правоохранителей и взрывотехников.
Как выяснилось, найденный предмет – это граната Ф1. Она была без запала и с заглушкой.
Взрывоопасный предмет изъяли и обезвредили.
К счастью, никто не пострадал.
В полиции факт происшествия журналисту dnepr.info подтвердили.
Как именно граната оказалась в камере хранения АТБ, будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на территории бывшего детсада нашли подозрительный тубус: что говорят в полиции.
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