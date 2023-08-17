В Днепре в камере хранения «АТБ» нашли гранату

Инцидент произошел вчера, 16 августа, на улице Антоновича.

Как сообщают местные Telegram-каналы, уборщица достала мусор из камер хранения, а когда выносила его на улицу, то увидела подозрительный предмет, похожий на гранату.

На место сразу вызвали правоохранителей и взрывотехников.

Как выяснилось, найденный предмет – это граната Ф1. Она была без запала и с заглушкой.

Взрывоопасный предмет изъяли и обезвредили.

К счастью, никто не пострадал.

В полиции факт происшествия журналисту dnepr.info подтвердили.

Как именно граната оказалась в камере хранения АТБ, будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на территории бывшего детсада нашли подозрительный тубус: что говорят в полиции.

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