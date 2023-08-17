Поблизу Дніпра помітили український аналог “магічної” Платформи 9 3/4 (ВІДЕО)

Мешканці Дніпропетровщини скаржаться на занедбаний стан залізничної платформи.

Цю ділянку залізниці жартівливо порівняли з Платформою 9 3/4, яка існує у всесвіті культової Поттеріани. Адже як і у вигаданому світі, щоб потрапити на станцію треба пройти перешкоди. Щоправда, в українському варіанті це не магічна стіна, а чагарники.

Платформа 242 км належить Придніпровській залізниці та знаходиться поблизу міста Синельникове. Через те, що станція розташована на пустирі між населеними пунктами, вона занедбана та заросла бур’янами, які ніхто не скошує.

Пасажир скаржиться, що дістатися до таблички з розкладом потягів нереально. Для цього треба пройти через колючі чагарники. Чекати свій потяг доводиться безпосередньо поблизу колій, де їздять товарні поїзди.

Чоловік опублікував у мережі відео, де детально розповів про проблеми цієї платформи.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: