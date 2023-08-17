Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Поблизу Дніпра помітили український аналог “магічної” Платформи 9 3/4 (ВІДЕО)

Поблизу Дніпра помітили український аналог “магічної” Платформи 9 3/4 (ВІДЕО)

Сьогодні 11:40
просмотров

Мешканці Дніпропетровщини скаржаться на занедбаний стан залізничної платформи.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра помітили український аналог

Цю ділянку залізниці жартівливо порівняли з Платформою 9 3/4, яка існує у всесвіті культової Поттеріани. Адже як і у вигаданому світі, щоб потрапити на станцію треба пройти перешкоди. Щоправда, в українському варіанті це не магічна стіна, а чагарники. 

Платформа 242 км належить Придніпровській залізниці та знаходиться поблизу міста Синельникове. Через те, що станція розташована на пустирі між населеними пунктами, вона занедбана та заросла бур’янами, які ніхто не скошує. 

Пасажир скаржиться, що дістатися до таблички з розкладом потягів нереально. Для цього треба пройти через колючі чагарники. Чекати свій потяг доводиться безпосередньо поблизу колій, де їздять товарні поїзди. 

Чоловік опублікував у мережі відео, де детально розповів про проблеми цієї платформи. 

Читайте також:

Новости Днепра про Поблизу Дніпра помітили український аналог Українська Новости Днепра про Поблизу Дніпра помітили український аналог Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі в камері схову “АТБ” знайшли гранату
Новини Дніпра
Сьогодні 12:00
У Дніпрі в камері схову “АТБ” знайшли гранату

Інцидент трапився вчора, 16 серпня, на вулиці В. Антоновича.

У Дніпрі попрощалися з відомим священником
Новини Дніпра
Сьогодні 10:56
У Дніпрі попрощалися з відомим священником

У Дніпрі відспівали протоієрея Володимира Овчаренка.

До лікарні Дніпра евакуювали одного із постраждалих через обстріл області: в якому він стані
Новини Дніпра
Сьогодні 10:27
До лікарні Дніпра евакуювали одного із постраждалих через обстріл області: в якому він стані

До обласного центру евакуювали постраждалого внаслідок обстрілу Межівської громади 16…

У Дніпрі на з’їзді з Центрального мосту утворився величезний затор: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 09:49
У Дніпрі на з’їзді з Центрального мосту утворився величезний затор: що сталося

Будьте уважні!

Наверх