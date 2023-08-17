До лікарні Дніпра евакуювали одного із постраждалих через обстріл області: в якому він стані

До обласного центру евакуювали постраждалого внаслідок обстрілу Межівської громади 16 серпня.

Одного з постраждалих у Межівській громаді рятують у лікарні Дніпра. Про це повідомив очільник облради Микола Лукашук.

48-річного чоловіка евакуювали бригадою “швидкої” до медзакладу в Дніпрі. У постраждалого мінно-вибухова травма, вогнепальні переломи кісток, множинні осколкові поранення.

Лікарі оцінюють його стан як важкий. Втім, після надання усієї необхідної медичної допомоги, чоловіка стабілізували.

Нагадаємо, учора вдень обстріляли Межівську громаду. Загинув 18-річний хлопець, це шестеро людей отримали поранення. Крім цього, зранку 17 серпня, росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами. Тут обійшлося без постраждалих.

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