В больницу Днепра эвакуировали одного из пострадавших из-за обстрела области: в каком он состоянии

В областной центр эвакуировали пострадавшего в результате обстрела Межевской общины 16 августа.

Одного из пострадавших в Межевской общине спасают в больнице Днепра. Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

48-летнего мужчину эвакуировали бригадой «скорой» в медучреждение в Днепре. У пострадавшего минно-взрывная травма, огнестрельные переломы костей, множественные осколочные ранения.

Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Впрочем, после оказания всей необходимой медицинской помощи мужчину стабилизировали.

Напомним, вчера днем обстреляли Межевскую общину. Погиб 18-летний парень, это шесть человек получили ранения. Кроме этого, утром 17 августа россияне атаковали Днепропетровщину ракетами. Здесь обошлось без пострадавших.

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