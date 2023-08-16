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  • Загиблий хлопець та шість поранених: які наслідки денної атаки на Дніпропетровщину

Загиблий хлопець та шість поранених: які наслідки денної атаки на Дніпропетровщину

Сьогодні 20:03
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До шести зросла кількість постраждалих внаслідок денної атаки на Синельниківщину.

Новости Днепра про Загиблий хлопець та шість поранених: які наслідки денної атаки на Дніпропетровщину

Уточнені дані розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Вдень атакували Межівську громаду в Синельниківському районі. Внаслідок обстрілу загинув 18-річний хлопець. Ще шість людей, серед яких 2-річна дівчинка, отримали поранення. 

У громаді є чимало руйнувань. Здійнялося три пожежі, які рятувальники вже приборкали. Понівечені 49 приватних осель. Пошкоджені сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад. Побиті авто.

12 людей звернулися за психологічною допомогою. 

Також знову обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду. Постраждав 63-річний чоловік. Отримав мінно-вибухову  травму та осколкове поранення. У стані середньої тяжкості його госпіталізували. Пошкоджені кафе, 14 житлових будинків, 8 господарських споруд, авто та 5 ліній електропередач. Побито 40 сонячних панелей.

Новости Днепра про Загиблий хлопець та шість поранених: які наслідки денної атаки на Дніпропетровщину

Новости Днепра про Загиблий хлопець та шість поранених: які наслідки денної атаки на Дніпропетровщину

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Новости Днепра про Загиблий хлопець та шість поранених: які наслідки денної атаки на ДніпропетровщинуУкраїнська Новости Днепра про Загиблий хлопець та шість поранених: які наслідки денної атаки на ДніпропетровщинуРусский

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