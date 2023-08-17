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Під ранок росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами: коментар ОВА

Сьогодні 07:44
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Сьогодні рано-вранці на Дніпропетровщині було чутно вибухи.

Новости Днепра про Під ранок росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами: коментар ОВА

Як повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, росіяни вдарили ракетами по Новомосковському району.

У результаті атаки без світла залишилися 10 тисяч людей в двох населених пунктах. Наразі фахівці проблему вже усунули, домівки заживили.

Інші наслідки атаки нині уточнюються.

На щастя, місцеві мешканці не постраждали.

Новости Днепра про Під ранок росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами: коментар ОВА

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Новости Днепра про Під ранок росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами: коментар ОВАУкраїнська

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