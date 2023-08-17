Під ранок росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами: коментар ОВА

Як повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, росіяни вдарили ракетами по Новомосковському району.
У результаті атаки без світла залишилися 10 тисяч людей в двох населених пунктах. Наразі фахівці проблему вже усунули, домівки заживили.
Інші наслідки атаки нині уточнюються.
На щастя, місцеві мешканці не постраждали.
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