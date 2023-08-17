В Днепре хотят до конца года перекрыть движение по Крутогорному спуску: подробности

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В Днепре планируют перекрыть движение по Крутогорному спуску – от ул. Литейной до ул. Барнаульской.

Об этом говорится на сайте Днепровского городского совета.

Причина – продолжение ремонтных работ по реконструкции ливневой канализации на улице Литейной.

В документе отмечается, что движение планируют перекрыть с 18 августа по 30 декабря 2023 года.

На месте проведения работ должны установить временные дорожные знаки, ограждение и освещение.

Как только документ подпишет городской голова Борис Филатов, он вступит в законную силу.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре планируют ограничить работу развлекательных заведений: в чем дело.

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