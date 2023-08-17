В Днепре хотят до конца года перекрыть движение по Крутогорному спуску: подробности

В Днепре планируют перекрыть движение по Крутогорному спуску – от ул. Литейной до ул. Барнаульской.
Об этом говорится на сайте Днепровского городского совета.
Причина – продолжение ремонтных работ по реконструкции ливневой канализации на улице Литейной.
В документе отмечается, что движение планируют перекрыть с 18 августа по 30 декабря 2023 года.
На месте проведения работ должны установить временные дорожные знаки, ограждение и освещение.
Как только документ подпишет городской голова Борис Филатов, он вступит в законную силу.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре планируют ограничить работу развлекательных заведений: в чем дело.
Читайте также:
Автор:
Что стало причиной пожара – не сообщается.
Заряжайте все – еще есть время!
Хотя на улице снова жарко, но это не конец.
В Днепре полиция разыскивает 13-летнюю девочку.
"Минеры" никак не успокоятся.
Что стало причиной пожара – не сообщается.
Заряжайте все – еще есть время!
Зонт сегодня не понадобится!
Хотя на улице снова жарко, но это не конец.
В Днепре полиция разыскивает 13-летнюю девочку.
Днепряне жалуются на пьяниц, которые до ночи устраивают громкие посиделки под окнами многоэтажек.
До шести возросло количество пострадавших в результате дневной атаки на Синельниковщину.
В Днепре провели в последний путь подполковника и командира одного из подразделений "Омеги" Андрея Гусева.
В Верходнепровске предприниматель перепродал зерно, которое собирал на полях, принадлежащих местному учебному заведению.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!