В Днепре мужчина упал в подвал недостроя: что с ним

На помощь мужчине вызвали спасателей.

Вчера вечером, 16 августа, на улице Ивана Акинфиева горожане услышали, что из недостроя доносятся крики мужчины. Они вызвали на место спасателей.

Как выяснилось, там 24-летний мужчина упал в подвал и травмировался.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Сотрудники ГСЧС достали мужчину из ловушки и передали медикам. Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу.

К спасению мужчины привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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