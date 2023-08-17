В Днепре мужчина упал в подвал недостроя: что с ним

Вчера вечером, 16 августа, на улице Ивана Акинфиева горожане услышали, что из недостроя доносятся крики мужчины. Они вызвали на место спасателей.
Как выяснилось, там 24-летний мужчина упал в подвал и травмировался.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Сотрудники ГСЧС достали мужчину из ловушки и передали медикам. Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу.
К спасению мужчины привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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