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В Днепре простились с погибшим на Харьковщине командиром-спецназовцем

Сегодня 19:22
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В Днепре провели в последний путь подполковника и командира одного из подразделений "Омеги" Андрея Гусева.

Новости Днепра про В Днепре простились с погибшим на Харьковщине командиром-спецназовцем

О печальном известии сообщил одногруппник погибшего Николай Ябченко.

Андрей Гусев – подполковник и командир группы специального назначения 3-го отдельного отряда специального назначения «Омега» Нацгвардии.

Погиб в июне в Харьковской области, но похоронить Андрея удалось только три дня назад.

Андрей учился на журфаке ДНУ. Мог стать журналистом-международником, но присоединился к Нацгвардии. Одногруппники погибшего вспоминают, что с ним никто никогда не конфликтовал, он всегда был на позитиве и никогда не жаловался на жизнь, даже если у него были проблемы.

Я понимал, что не все из нас станут журналистами (собственно как и я), тем более журналистами-международниками, но о том, что Андрей стал командиром группы спецназа, я узнал уже после его исчезновения в начале июня, — рассказывает Николай.

Новости Днепра про В Днепре простились с погибшим на Харьковщине командиром-спецназовцем

Николай опубликовал совместное фото с Андреем, которое отсняли во время встречи выпускников в 2014 году.

В последний раз мы с Андреем виделись в 2014 году на первой встрече выпускников (фото 2), и он не очень изменился в своем оптимизме по сравнению с первым курсом (фото 3, Андрей четвертый слева), разве что прически у нас стали похожи. Я горжусь, что мне пришлось учиться вместе с Андреем и знаю, что на факультете и в университете сейчас думают о его памяти в стенах Альма матер, — рассказывает одногруппник Андрея.

Андрея Гусева похоронили в Днепре.

Светлая память светлому человеку! Мне стыдно, что так много нового своего одногруппника я узнал только после того, как он погиб.

Кроме изучения журналистики и службы в Нацгвардии, воин также занимался автомобильным спортом. Андрей Гусев мастер спорта Украины по автомобильному спорту, Чемпион Украины по трофи-рейдам 2014 года.

Новости Днепра про В Днепре простились с погибшим на Харьковщине командиром-спецназовцем

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