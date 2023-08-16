Поехал на учебу в Харьков и пропал без вести: на Днепропетровщине мать разыскивает своего 23-летнего сына

Полиция Новомосковска разыскивает без вести пропавшего 23-летнего Даниила Строило.
14 августа в полицию обратилась мать пропавшего и сообщила, что 5 августа ее сын поехал в Харьков на учебу. С 11 августа он перестал выходить на связь и его местонахождение неизвестно.
Установлено, что во время учебы парень снимал квартиру в Слободском районе Харькова.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранителям нужна помощь в поисках парня.
Приметы: на вид 20-25 лет, рост 174 см, спортивного телосложения, волосы светлые короткие.
При себе имел небольшую серую сумку через плечо.
Особые приметы: шрамы от операций на левой руке (на пальцах) и спине.
Если вы видели парня или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (098) 242 58 03, (095) 907 52 03.
Важна любая информация!
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