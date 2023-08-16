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  • Поехал на учебу в Харьков и пропал без вести: на Днепропетровщине мать разыскивает своего 23-летнего сына

Поехал на учебу в Харьков и пропал без вести: на Днепропетровщине мать разыскивает своего 23-летнего сына

Сегодня 12:25
просмотров

Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Поехал на учебу в Харьков и пропал без вести: на Днепропетровщине мать разыскивает своего 23-летнего сына

Полиция Новомосковска разыскивает без вести пропавшего 23-летнего Даниила Строило.

14 августа в полицию обратилась мать пропавшего и сообщила, что 5 августа ее сын поехал в Харьков на учебу. С 11 августа он перестал выходить на связь и его местонахождение неизвестно.

Установлено, что во время учебы парень снимал квартиру в Слободском районе Харькова.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранителям нужна помощь в поисках парня.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 174 см, спортивного телосложения, волосы светлые короткие.

При себе имел небольшую серую сумку через плечо.

Особые приметы: шрамы от операций на левой руке (на пальцах) и спине.

Если вы видели парня или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (098) 242 58 03, (095) 907 52 03.

Важна любая информация!

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Новости Днепра про Поехал на учебу в Харьков и пропал без вести: на Днепропетровщине мать разыскивает своего 23-летнего сынаУкраїнська Новости Днепра про Поехал на учебу в Харьков и пропал без вести: на Днепропетровщине мать разыскивает своего 23-летнего сынаРусский

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