У Дніпрі попрощалися з загиблим на Харківщині командиром-спецназівцем

У Дніпрі провели в останню путь підполковника та командира одного із підрозділів "Омеги" Андрія Гусєва.

Про сумну звістку повідомив одногрупник загиблого Микола Ябченко.

Це мій одногрупник Андрій Гусєв, з яким ми вчилися в Дніпропетровському національному університеті на Журфаку.

Я розумів, що не всі з нас стануть журналістами (власне як і я), тим більше журналістами-міжнародниками, але про те, що Андрій став командиром групи спецназу я дізнався вже після його зникнення на початку червня.

Більш світлої, незлобливої людини серед студентів я мабуть не пригадаю. Ну чесно, я взагалі не памʼятаю, щоб у Андрія хоч раз хоч з кимось був конфлікт. Андрій завжди був на позитиві, жартував, не журився, навіть коли були проблеми і завжди хохмив.

Востаннє ми з Андрієм бачилися у 2014 на першій зустрічі випускників (фото 2), і він не дуже змінився у своєму оптимізмі у порівнянні з першим курсом (фото 3, Андрій четвертий зліва), хіба що зачіски у нас стали схожі.

Я пишаюся, що мені довелося вчитися разом з Андрієм і знаю, що на факультеті та в університеті зараз думають над вшануванням його памʼяті в стінах Альма матер.

Андрія поховали позавчора у Дніпрі.