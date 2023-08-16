У Дніпрі попрощалися з загиблим на Харківщині командиром-спецназівцем

Про сумну звістку повідомив одногрупник загиблого Микола Ябченко.
Це мій одногрупник Андрій Гусєв, з яким ми вчилися в Дніпропетровському національному університеті на Журфаку.
Я розумів, що не всі з нас стануть журналістами (власне як і я), тим більше журналістами-міжнародниками, але про те, що Андрій став командиром групи спецназу я дізнався вже після його зникнення на початку червня.Більш світлої, незлобливої людини серед студентів я мабуть не пригадаю. Ну чесно, я взагалі не памʼятаю, щоб у Андрія хоч раз хоч з кимось був конфлікт. Андрій завжди був на позитиві, жартував, не журився, навіть коли були проблеми і завжди хохмив.Востаннє ми з Андрієм бачилися у 2014 на першій зустрічі випускників (фото 2), і він не дуже змінився у своєму оптимізмі у порівнянні з першим курсом (фото 3, Андрій четвертий зліва), хіба що зачіски у нас стали схожі.Я пишаюся, що мені довелося вчитися разом з Андрієм і знаю, що на факультеті та в університеті зараз думають над вшануванням його памʼяті в стінах Альма матер.Андрія поховали позавчора у Дніпрі.Світла памʼять світлій людині! Мені соромно, що так багато нового про свого одногрупника я дізнався лише після того, як він загинув.
Тримайте звʼязок, не відкладайте на потім. Підтримуйте одне одного.
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