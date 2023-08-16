«Нафтогаз» якобы предлагает скидку на оплату своих услуг за «донос» на коллаборанта или уклониста: правда ли это

Так, в сети публикуют фото платежки, на которой написано, что «Нафтогаз» якобы предлагает своим клиентам 15% скидки на оплату услуг за «донос» на коллаборанта или уклониста.
На самом деле эта платежка – очередной фейк российских пропагандистов.
Об этом сообщили представители компании.
Внимание, фейк! Российские Telegram-каналы распространяют фальшивую платежку от Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». Советуем не доверять сомнительным источникам информации, особенно тем, что связаны со страной-агрессором, – говорится в сообщении.
Отмечается, что подобными фейками россияне пытаются создать впечатление, что среди украинцев нет единства и взаимопонимания.
Сравнение оригинала и российского фейка:
Напомним, ранее мы писали, что в TikTok сказали, что власть собирается повысить пенсионный возраст до 72 лет: правда ли это.
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