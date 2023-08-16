На спортплощадке одной из школ в Днепре травмировался подросток

Берегите себя!

На днях в Днепре на спортивной площадке одной из школ на левом берегу произошел досадный инцидент – подросток травмировался из-за ненадежной конструкции.

Об этом рассказал днепрянин Вадим Мендаков.

Вероятно, ребенок играл в баскетбол и в какой-то момент конструкция с корзиной упала.

У подростка сильно пострадали нога и рука.

В комментариях местные предполагают, что юноша повис на корзине, а из-за того, что конструкция уже старая и ее давно не обновляли, она упала.

Кроме того, днепряне пишут, что на этой площадке и дальше гуляют дети – подвергая свою жизнь опасности.

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