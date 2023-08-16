+23 ночью и +37 днем: когда наступит пик второй волны адской жары в Днепре

В Днепр снова ворвался антициклон, который принес летнюю адскую жару.
Уже завтра, 17 августа, на значительной территории Украины, в частности, на Днепропетровщине, максимальная температура воздуха будет составлять +27 +33 градуса.
К концу лета нас еще раз испытает на прочность адская африканская жара. До +37 ударит уже в это воскресенье, 20 августа. Жарче всего будет на юге Украины, но заденет и Днепр.
Уже в субботу температура воздуха прогреется до +32, а пик жары, когда ударит +35, придется именно на выходные.
Так что готовьтесь. Не злоупотребляйте кондиционерами, чтобы не простудиться. Ищите акционное мороженое в супермаркетах, берите с собой холодную воду и накрывайте голову шляпками или хотите в тени.
Вероятнее всего летняя жара продержится до конца августа, а вот в сентябре может резко похолодать, поэтому наслаждайтесь теплом пока можете.
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