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У Дніпрі чоловік впав у підвал недобудови: що з ним

Сьогодні 09:30
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На допомогу чоловіку викликали рятувальників.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік впав у підвал недобудови: що з ним

Учора ввечері, 16 серпня, на вулиці Івана Акінфієва містяни почули, що з недобудови доносяться крики чоловіка. Вони викликали на місце рятувальників.

Як з’ясувалося, там 24-річний чоловік впав у підвал та травмувався.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік впав у підвал недобудови: що з ним

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Співробітники ДСНС дістали чоловіка з пастки та передали медикам. Постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік впав у підвал недобудови: що з ним

До порятунку чоловіка залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік впав у підвал недобудови: що з нимУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік впав у підвал недобудови: що з нимРусский

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