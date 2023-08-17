У Дніпрі чоловік впав у підвал недобудови: що з ним

Учора ввечері, 16 серпня, на вулиці Івана Акінфієва містяни почули, що з недобудови доносяться крики чоловіка. Вони викликали на місце рятувальників.
Як з’ясувалося, там 24-річний чоловік впав у підвал та травмувався.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Співробітники ДСНС дістали чоловіка з пастки та передали медикам. Постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні.
До порятунку чоловіка залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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