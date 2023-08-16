В Днепре больше недели разыскивают без вести пропавшую 13-летнюю девушку

К полицейским Днепра обратилась мама 13-летней Дарьи Трусько. По словам женщины, девочка ушла из дома еще 10 августа, но 16 августа связь с ребенком окончательно прервалась.
В данный момент неизвестно, где находится девочка и что с ней.
Приметы пропавшей Дарьи Трусько: рост около 156 см, худощавого телосложения, волосы черные кудрявые, глаза карие.
Была одета: черная футболка, серые шорты, белые кроссовки.
Если вам известна любая информация о местонахождении несовершеннолетней Труски Дарьи, 2010 года рождения, просим сообщить по телефонам (0562) 46 50 02, (096) 31 10 524, (096) 02 46 320 или 102.
Напомним, в Днепропетровской области искали пропавшую без вести 34-летнюю женщину, имеющую особенности поведения.
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