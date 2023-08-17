В Днепре на съезде с Центрального моста образовалась огромная пробка: что произошло

Будьте внимательны!

Сегодня, 17 августа, на правом берегу на съезде с Центрального моста образовалась огромная пробка.

Все из-за ДТП.

Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра.

Подробностей аварии пока нет.

Если планировали куда-то ехать по этому маршруту, учитывайте эту информацию!

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