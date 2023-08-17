В Днепре на съезде с Центрального моста образовалась огромная пробка: что произошло

Сегодня, 17 августа, на правом берегу на съезде с Центрального моста образовалась огромная пробка.
Все из-за ДТП.
Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра.
Подробностей аварии пока нет.
Если планировали куда-то ехать по этому маршруту, учитывайте эту информацию!
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