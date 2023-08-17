В Днепре «заминировали» 590 объектов: банки, военкоматы, ТРЦ, больницы, салон красоты

В Днепре в среду в правоохранительные органы поступило пять сообщений о минировании.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
В письмах речь шла о минировании здания СБУ и аэропорта; Днепровского городского совета, редакции местного СМИ и судов; больниц, детских садов и станций метро; торговых центров, банков и военкоматов; а также салона красоты на Донецком шоссе.
Правоохранители проверили 590 (!!!) объектов. Никаких взрывных предметов не обнаружили.
Информация о минировании, к счастью, не подтвердилась.
Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!
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