У Дніпрі “замінували” 590 об’єктів: банки, військкомати, ТРЦ, лікарні, салон краси

"Мінери" ніяк не заспокоються.

У Дніпрі у середу до правоохоронних органів надійшло п’ять повідомлень про замінування.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

У листах йшлося про мінування будівлі СБУ та аеропорту; Дніпровської міської ради, редакції місцевого ЗМІ та судів; лікарень, дитячих садочків та станцій метро; торговельних центрів, банків та військкоматів; а також салону краси на Донецькому шосе.

Правоохоронці перевірили 590 (!!!) об’єктів. Жодних вибухових предметів не знайшли.

Інформація про замінування, на щастя, не підтвердилась.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!

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