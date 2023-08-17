Вогонь повністю охопив кімнату: у Дніпрі вночі горіла квартира у багатоповерхівці (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні, 17 серпня, о 01:37 на лінію «101» повідомили про загорання квартири в багатоповерховому житловому будинку на проспекті Миру.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що займання виникло у двокімнатній квартирі на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Вогонь повністю охопив одну із кімнат.
Займання локалізували о 02:05 та ліквідували о 02:15.
Вогонь знищив домашнє майно на площі 20 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Читайте також:
Автор:
Заряджайте все - ще є час!
Хоча на вулиці знову спекотно, проте це не кінець.
У Дніпрі поліція розшукує 13-річну дівчинку.
Дніпряни скаржаться на пияк, які до ночі влаштовують гучні посиденьки…