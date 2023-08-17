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Вогонь повністю охопив кімнату: у Дніпрі вночі горіла квартира у багатоповерхівці (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні 07:15
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Що стало причиною пожежі - не повідомляється.

Новости Днепра про Вогонь повністю охопив кімнату: у Дніпрі вночі горіла квартира у багатоповерхівці (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні, 17 серпня, о 01:37 на лінію «101» повідомили про загорання квартири в багатоповерховому житловому будинку на проспекті Миру.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що займання виникло у двокімнатній квартирі на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Вогонь повністю охопив одну із кімнат.

Займання локалізували о 02:05 та ліквідували о 02:15.

Новости Днепра про Вогонь повністю охопив кімнату: у Дніпрі вночі горіла квартира у багатоповерхівці (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про Вогонь повністю охопив кімнату: у Дніпрі вночі горіла квартира у багатоповерхівці (ФОТО, ВІДЕО)

Вогонь знищив домашнє майно на площі 20 кв. м.

Новости Днепра про Вогонь повністю охопив кімнату: у Дніпрі вночі горіла квартира у багатоповерхівці (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про Вогонь повністю охопив кімнату: у Дніпрі вночі горіла квартира у багатоповерхівці (ФОТО, ВІДЕО)

На щастя, ніхто не постраждав. 

До гасіння пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про Вогонь повністю охопив кімнату: у Дніпрі вночі горіла квартира у багатоповерхівці (ФОТО, ВІДЕО)Українська

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