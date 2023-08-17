Сьогодні у Дніпрі не буде світла з 8 до 18: де саме

Заряджайте все - ще є час!

Сьогодні, 17 серпня, у Дніпрі будуть вимикати світло.

Причина – проведення планових ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 17 серпня з 8:00 до 10:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

вул. Академіка Янгеля: 38-А, 40;

вул. Софіївська: 3, 18.

З 8:00 до 18:00:

вул. Козака Мамая: 2-А, 17-А, 19-А, 21, 21-А, 23, 23-А, 25, 25-А, 27, 27-А, 29, 29-А, 31, 31-А, 33;

вул. Монтажна: 47, 48-А, 49-66, 66-А, 67-73;

вул. Перемоги: 1, 1-А, 2, 2-А, 3, 4-22, 24-32, 34;

просп. Богдана Хмельницького: 120, 139, 139-К, 144, 151-Г, 158.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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