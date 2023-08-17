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  • У Дніпрі хочуть до кінця року перекрити рух по Крутогірному узвозу: подробиці

У Дніпрі хочуть до кінця року перекрити рух по Крутогірному узвозу: подробиці

Сьогодні 09:00
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Новости Днепра про У Дніпрі хочуть до кінця року перекрити рух по Крутогірному узвозу: подробиці

У Дніпрі планують перекрити рух по Крутогірному узвозу – від вул. Ливарної до вул. Барнаульської.

Про це йдеться на сайті Дніпровської міської ради.

Причина – продовження ремонтних робіт з реконструкції зливової каналізації на вулиці Ливарній.

У документі зазначається, що рух планують перекрити з 18 серпня до 30 грудня 2023 року.

На місці проведення робіт мають встановити тимчасові дорожні знаки, огорожу та освітлення.

Як тільки документ підпише міський голова Борис Філатов, він набуде законної сили.

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть до кінця року перекрити рух по Крутогірному узвозу: подробиці

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі планують обмежити роботу розважальних закладів: у чому річ.

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Новости Днепра про У Дніпрі хочуть до кінця року перекрити рух по Крутогірному узвозу: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі хочуть до кінця року перекрити рух по Крутогірному узвозу: подробиціРусский

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