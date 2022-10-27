Бойцы с Днепропетровщины показали, как уничтожают вражеские бронетранспортеры (ВИДЕО)

Напомним, ранее мы писали, что за 40 минут украинские воины уничтожили вертолет и штурмовик оккупантов .

Отметим, что по состоянию на 27 октября украинские защитники уже уничтожили 2631 танк и 5364 ББМ оккупантов.

Врагу не спрятаться и не убежать! Мы найдем его везде! Это наша земля и здесь не место российским оккупантам, мы уничтожим каждого, кто добровольно не сложит оружие. Верьте в ВСУ! Победа будет за нами! – уверяют десантники!

Об этом сообщается на странице бригады в ФБ.

25 октября в одном из районов Кривого Рога в выгребной…

В Днепре попрощались с 25-летней Инной, которая погибла из-за ракетного удара по АЗС В Днепре попрощались с Инной Оданец. 25-летняя беременная девушка погибла в результате ракетного обстрела автозаправочной станции 25 октября. Молодая днепрянка заживо сгорела в машине. просмотров

Аж 51 гривна: В Украине хотят ввести новые штрафы для пешеходов В Украине хотят ввести штрафы для пешеходов, которые передвигаются ночью по проезжей части или обочине без светоотражающих элементов. просмотров

Как выглядит один из самых старых подземных переходов в Днепре (ФОТО) Чтобы не рисковать жизнью переходят дорогу с интенсивным движением жители Днепра могут сделать это под землей, по переходу. Таких переходов в Днепре несколько. Журналисты dnepr.info спустились в один из самых старых подземных переходов в городе и посмотрели, как он выглядит. просмотров

Война догнала и здесь: в Днепре спасают сбежавшую на Никопольщину из Славянска переселенку В Днепре спасают переселенку из Славянска, сбежавшую на Никопольщину от войны, но ее и здесь догнали вражеские снаряды. 0 просмотров

В Кривом Роге женщина выбросила младенца в выгребную яму: комментарий правоохранителей 25 октября в одном из районов Кривого Рога в выгребной яме обнаружили тело младенца. 1 просмотров

В боях Донецкой области погиб железнодорожник из Днепропетровщины Защищая Украину в Донецкой области погиб железнодорожник из Каменского. просмотров