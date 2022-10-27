Бойцы с Днепропетровщины показали, как уничтожают вражеские бронетранспортеры (ВИДЕО)

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады с помощью ударного дрона уничтожили два российских бронетранспортера БТР-82А.
Об этом сообщается на странице бригады в ФБ.
Врагу не спрятаться и не убежать! Мы найдем его везде! Это наша земля и здесь не место российским оккупантам, мы уничтожим каждого, кто добровольно не сложит оружие. Верьте в ВСУ! Победа будет за нами! – уверяют десантники!
Отметим, что по состоянию на 27 октября украинские защитники уже уничтожили 2631 танк и 5364 ББМ оккупантов.
Напомним, ранее мы писали, что за 40 минут украинские воины уничтожили вертолет и штурмовик оккупантов.
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