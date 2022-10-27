«Трактор побеждает»: в Украине создали интересный деревянный 3D-конструктор

Украинская компания Ugears создала уникальный 3D-конструктор под названием "Трактор побеждает".

Он олицетворяет в себе героические подвиги украинских фермеров во время войны.

Об этом компания сообщила на своей Facebook-странице.

Всего в конструкторе 272 детали. Собрать их не сложно и для этого не нужен клей.

В комплекте идет буксировочный трос и картонный вражеский танк.

Это украинский трактор, буксирующий трофейный российский танк. Люк, дверь и капот деревянного трактора открываются, а угол поворота колес можно изменять, поворачивая их вручную. Танк мы создали из картона (впервые в нашей коллекции), чтобы вы могли пробить отверстия или повредить его любым способом, который вам нравится, – отметили в компании.

Часть средств, полученных от продажи конструктора, разработчики обещают передать на нужды ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и Кривом Роге торжественно погасили новую марку «Доброго вечора, ми з України!».

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