Сегодня в Днепре трамваи №6 и №9 завершат работу раньше: подробности

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина погиб под колесами трамвая №9.

Учитывайте это, чтобы зря не ждать!

Сегодня, 27 октября, трамваи №6 и №9 завершат работу раньше.

Сегодня, 27 октября, в Днепре на улице Любарского произошла трагедия.

В Днепре спасают переселенку из Славянска, сбежавшую на Никопольщину от…

Чтобы не рисковать жизнью переходят дорогу с интенсивным движением жители…

Как выглядит один из самых старых подземных переходов в Днепре (ФОТО) Чтобы не рисковать жизнью переходят дорогу с интенсивным движением жители Днепра могут сделать это под землей, по переходу. Таких переходов в Днепре несколько. Журналисты dnepr.info спустились в один из самых старых подземных переходов в городе и посмотрели, как он выглядит. просмотров

Война догнала и здесь: в Днепре спасают сбежавшую на Никопольщину из Славянска переселенку В Днепре спасают переселенку из Славянска, сбежавшую на Никопольщину от войны, но ее и здесь догнали вражеские снаряды. 0 просмотров

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Самые дешевые дома в Днепре: почем продают жилье в Чечеловском районе Чечеловский район – один из самых старых в Днепре. Его основали в 1898 году. Жили в районе в основном работники Брянского завода. Находится на правом берегу Днепра. Из достопримечательностей в районе есть стадион «Метеор», парк «Зеленый гай», Свято-Благовещенский храм. На… просмотров

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