Сегодня в Днепре трамваи №6 и №9 завершат работу раньше: подробности

Сегодня, 27 октября, трамваи №6 и №9 завершат работу раньше.
Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Изменения связаны с ремонтом контактной сети.
Последние отправления с конечных остановок:
Маршрут №6:
Маршрут №9:
Учитывайте это, чтобы зря не ждать!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина погиб под колесами трамвая №9.
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