Какой радиационный фон в Днепре и области 27 октября

В Днепре и Днепропетровской области по состоянию на 27 октября радиационный фон составляет 10-14 мкР/час. То есть все в норме!
Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
Следует отметить, что допустимым является фон со значением до 25 мкР/час.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине вода из-под крана пахнет йодом.
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