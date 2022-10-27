Какой радиационный фон в Днепре и области 27 октября

Внимание!

В Днепре и Днепропетровской области по состоянию на 27 октября радиационный фон составляет 10-14 мкР/час. То есть все в норме!

Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Следует отметить, что допустимым является фон со значением до 25 мкР/час.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине вода из-под крана пахнет йодом.

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