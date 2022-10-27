Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Какой радиационный фон в Днепре и области 27 октября

Сегодня 13:59
просмотров

Внимание!

Новости Днепра про Какой радиационный фон в Днепре и области 27 октября

В Днепре и Днепропетровской области по состоянию на 27 октября радиационный фон составляет 10-14 мкР/час. То есть все в норме!

Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Следует отметить, что допустимым является фон со значением до 25 мкР/час.

Новости Днепра про Какой радиационный фон в Днепре и области 27 октября

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине вода из-под крана пахнет йодом.

Читайте также:

Новости Днепра про Какой радиационный фон в Днепре и области 27 октябряУкраїнська Новости Днепра про Какой радиационный фон в Днепре и области 27 октябряРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Отравилась грибами: в Днепре умерла 8-летняя девочка
    Новости Днепра
    Вчера 18:28
    Отравилась грибами: в Днепре умерла 8-летняя девочка

    Сегодня, 26 октября, в одной из больниц Днепра умерла 8-летняя…

    Впервые за 12 лет: на Победе на косе из воды показался старый колесный пароход (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 16:56
    Впервые за 12 лет: на Победе на косе из воды показался старый колесный пароход (ФОТО)

    Из-за снижения уровня воды в реке Днепр на поверхность выплыли…

    На боевых самолетах ВСУ может появиться уникальная петриковская роспись
    Новости Днепра
    Вчера 16:43
    На боевых самолетах ВСУ может появиться уникальная петриковская роспись

    Петриковская роспись может появиться на украинских боевых самолетах

    Зашел в дом в 3 ночи: в Желтых Водах бывший заключенный ограбил женщину
    Новости Днепра
    Вчера 15:55
    Зашел в дом в 3 ночи: в Желтых Водах бывший заключенный ограбил женщину

    В воскресенье, 23 октября, в Желтых Водах неизвестный ограбил 36-летнюю…

    Последние новости

    В Днепре по вечерам массово разбивают и грабят припаркованные авто
    В Днепре по вечерам массово разбивают и грабят припаркованные авто

    В Днепре массово разбивают припаркованные автомобили.

    Сегодня 13:47
    0
    просмотров
    Старые стены и «нора»: как выглядит вероятный вход у пещеры на Монастырском острове (ФОТО)
    Старые стены и «нора»: как выглядит вероятный вход у пещеры на Монастырском острове (ФОТО)

    В Днепре много загадочных мест, окутанных городскими легендами. Чемпионом по таинственным рассказам вполне может считаться Монастырский остров. Его называют «местом силы» различные экстрасенсы, верят, что под памятником Тарасу Шевченко находится магический кристалл, а на самом острове есть «порталы» в космос.…

    Сегодня 13:37
    0
    просмотров
    «Трактор побеждает»: в Украине создали интересный деревянный 3D-конструктор
    «Трактор побеждает»: в Украине создали интересный деревянный 3D-конструктор

    Украинская компания Ugears создала уникальный 3D-конструктор под названием "Трактор побеждает".

    Сегодня 13:23
    0
    просмотров
    Воняет больницей: на Днепропетровщине вода из-под крана пахнет йодом
    Воняет больницей: на Днепропетровщине вода из-под крана пахнет йодом

    В Кривом Роге вода из-под крана пахнет йодом.

    Сегодня 12:58
    0
    просмотров
    $27 млн ​​всё: за 40 минут украинские воины уничтожили вертолет и штурмовик оккупантов
    $27 млн ​​всё: за 40 минут украинские воины уничтожили вертолет и штурмовик оккупантов

    Хорошие новости.

    Сегодня 12:09
    3
    просмотров
    Пока ждем открытия McDonald’s: в Днепре сделали гигантский сладкий бургер
    Пока ждем открытия McDonald’s: в Днепре сделали гигантский сладкий бургер

    Известный днепровский кондитер сделал гигантский сладкий бургер.

    Сегодня 12:06
    1
    просмотров
    Заммэра Днепра рассказал, будут ли в этом году украшать город к Новому году
    Заммэра Днепра рассказал, будут ли в этом году украшать город к Новому году

    Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко рассказал, будут ли праздничные новогодние иллюминации на улицах города.

    Сегодня 11:26
    0
    просмотров
    В Днепре на пешеходном переходе сбили женщину: нужна помощь свидетелей
    В Днепре на пешеходном переходе сбили женщину: нужна помощь свидетелей

    Любая информация может быть полезной!

    Сегодня 11:20
    0
    просмотров
    Был возле места удара за час до: владелец разрушенного шиномонтажа в Днепре о ракетной атаке
    Был возле места удара за час до: владелец разрушенного шиномонтажа в Днепре о ракетной атаке

    Днепровский шиномонтаж, у которого разорвалась российская ракета, открылся за несколько дней до удара.

    Сегодня 10:55
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине во время движения загорелся грузовик
    На Днепропетровщине во время движения загорелся грузовик

    В среду, 26 октября, в 16:57 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Центральной поселка Царичанка.

    Сегодня 10:19
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх