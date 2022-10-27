В Днепре предлагают переименовать улицу в честь погибшего Героя Максима Семенова

В Днепре на "Райончике" может появиться улица в честь Защитника Макса Семенова.

Чечеловский район – один из самых старых в Днепре. Его…

Самые дешевые дома в Днепре: почем продают жилье в Чечеловском районе Чечеловский район – один из самых старых в Днепре. Его основали в 1898 году. Жили в районе в основном работники Брянского завода. Находится на правом берегу Днепра. Из достопримечательностей в районе есть стадион «Метеор», парк «Зеленый гай», Свято-Благовещенский храм. На… просмотров

Старые стены и «нора»: как выглядит вероятный вход у пещеры на Монастырском острове (ФОТО) В Днепре много загадочных мест, окутанных городскими легендами. Чемпионом по таинственным рассказам вполне может считаться Монастырский остров. Его называют «местом силы» различные экстрасенсы, верят, что под памятником Тарасу Шевченко находится магический кристалл, а на самом острове есть «порталы» в космос.… 0 просмотров