В Днепре предлагают переименовать улицу в честь погибшего Героя Максима Семенова

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Чечеловский район – один из самых старых в Днепре. Его…
В Днепре массово разбивают припаркованные автомобили.
В Днепре много загадочных мест, окутанных городскими легендами. Чемпионом по…
В Кривом Роге вода из-под крана пахнет йодом.
Чечеловский район – один из самых старых в Днепре. Его основали в 1898 году. Жили в районе в основном работники Брянского завода. Находится на правом берегу Днепра. Из достопримечательностей в районе есть стадион «Метеор», парк «Зеленый гай», Свято-Благовещенский храм. На…
Внимание!
В Днепре массово разбивают припаркованные автомобили.
В Днепре много загадочных мест, окутанных городскими легендами. Чемпионом по таинственным рассказам вполне может считаться Монастырский остров. Его называют «местом силы» различные экстрасенсы, верят, что под памятником Тарасу Шевченко находится магический кристалл, а на самом острове есть «порталы» в космос.…
Украинская компания Ugears создала уникальный 3D-конструктор под названием "Трактор побеждает".
В Кривом Роге вода из-под крана пахнет йодом.
Хорошие новости.
Известный днепровский кондитер сделал гигантский сладкий бургер.
Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко рассказал, будут ли праздничные новогодние иллюминации на улицах города.
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