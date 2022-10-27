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  • В Днепре предлагают переименовать улицу в честь погибшего Героя Максима Семенова

В Днепре предлагают переименовать улицу в честь погибшего Героя Максима Семенова

Сегодня 14:52
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В Днепре на "Райончике" может появиться улица в честь Защитника Макса Семенова.

Новости Днепра про В Днепре предлагают переименовать улицу в честь погибшего Героя Максима Семенова

Такое предложение озвучил депутат Днепровского городского совета Сергей Пустовой.
 
Он предложил переименовать улицу Квитки Цисык (до недавнего времени ул. Гули Королевой) в честь Героя.
 
Хочу вынести на обсуждение предложение переименования улицы Квитки Цисык (до недавнего времени ул. Гули Королевой) на улицу Макса Семенова. Как героя, сделавшего многое для страны и родного Днепра. Который реализовал один из своих крупных проектов именно на этой улице. Относительно Квитки Цисык – можно назвать ее именем другой топоним. Что думаете по этому поводу, «Райончик»? – написал депутат.
 
Максим Семенов до полномасштабной войны возглавлял областную ассоциацию экстремальных видов спорта, был основателем Днепровской ассоциации велосипедистов. Он ушел добровольцем на фронт и погиб, защищая Украину.

Новости Днепра про В Днепре предлагают переименовать улицу в честь погибшего Героя Максима Семенова

Он организовал и воплотил множество проектов по популяризации активного образа жизни, собирал подписи и голоса для установки спортивных площадок, проводил велопробеги, много соревнований. Был настоящим «моторчиком» в общности активных молодых людей Днепра, – написал Сергей Пустовой.

 
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