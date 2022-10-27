$27 млн ​​всё: за 40 минут украинские воины уничтожили вертолет и штурмовик оккупантов

В Херсонской области украинские воины сбили вертолет Ка-52 и штурмовик СУ-25 оккупантов.
Об этом сообщает воздушное командование “Південь”.
27 октября, около 08:00, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования “Південь” сбит российский ударный вертолет Ка-52. А около 08:40 подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования “Південь” сбит российский штурмовик Су-25. Слава Украине! Смерть врагам! – говорится в сообщении военных.
Отметим, стоимость одного вертолета Ка-52 составляет 16 млн долларов. А приблизительная стоимость штурмовика – 11 млн долларов. То есть $27 млн – долетались.
Всего же с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 271 самолет и 249 вертолетов оккупантов.
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