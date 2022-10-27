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  • У Дніпрі пропонують перейменувати вулицю на честь загиблого Героя Максима Семенова

У Дніпрі пропонують перейменувати вулицю на честь загиблого Героя Максима Семенова

Сьогодні 14:52
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У Дніпрі на "Райончику" може з'явитися вулиця на честь Захисника Макса Семенова.

Новости Днепра про У Дніпрі пропонують перейменувати вулицю на честь загиблого Героя Максима Семенова

Таку пропозицію озвучив депутат Дніпровської міської ради Сергій Пустовий.

Він запропонував перейменувати вулицю Квітки Цісик (донедавна вул. Гулі Корольової) в честь Героя.

Хочу винести на обговорення пропозицію перейменування вулиці Квітки Цісик (донедавна вул. Гулі Корольової) на вулицю Макса Семенова. Як героя, який зробив багато для країни та рідного Дніпра. Який реалізував один з свої великих проєктів саме на цій вулиці. Щодо Квітки Цісик – можна назвати її іменем інший топонім. Що думаєте з цього приводу, “Райончик”? – написав депутат.

Максим Семенов до повномасштабної війни очолював обласну асоціацію екстремальних видів спорту, був засновником Дніпровської асоціації велосипедистів. Він пішов добровольцем на фронт і загинув, захищаючи Україну.

Новости Днепра про У Дніпрі пропонують перейменувати вулицю на честь загиблого Героя Максима Семенова

Він організував та втілив безліч проєктів з популяризації активного способу життя, збирав підписи та голоси на встановлення спортивних майданчиків, проводив велопробіги, багато змагань. Був справжнім «моторчиком» у спільності активних молодих людей Дніпра, – написав Сергій Пустовий.

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Новости Днепра про У Дніпрі пропонують перейменувати вулицю на честь загиблого Героя Максима СеменоваУкраїнська

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