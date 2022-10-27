Сьогодні у Дніпрі трамваї №6 та №9 завершать роботу раніше: подробиці

Сьогодні, 27 жовтня, трамваї №6 та №9 завершать роботу раніше.
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.
Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Маршрут №6:
Маршрут №9:
Враховуйте це, щоб не чекати дарма!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік загинув під колесами трамвая №9.
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