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Сьогодні у Дніпрі трамваї №6 та №9 завершать роботу раніше: подробиці

Сьогодні 17:55
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Будьте уважні!

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі трамваї №6 та №9 завершать роботу раніше: подробиці

Сьогодні, 27 жовтня, трамваї №6 та №9 завершать роботу раніше.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Маршрут №6:

  • від пл. Старомостової о 20:39;
  • від Інституту мінресурсів о 21:01.

Маршрут №9:

  • від пл. Старомостової о 20:01;
  • від М’ясокомбінату о 20:43.

Враховуйте це, щоб не чекати дарма!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік загинув під колесами трамвая №9.

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі трамваї №6 та №9 завершать роботу раніше: подробиціУкраїнська

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