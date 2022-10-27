Сьогодні у Дніпрі трамваї №6 та №9 завершать роботу раніше: подробиці

Будьте уважні!

Сьогодні, 27 жовтня, трамваї №6 та №9 завершать роботу раніше.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Маршрут №6:

від пл. Старомостової о 20:39;

від Інституту мінресурсів о 21:01.

Маршрут №9:

від пл. Старомостової о 20:01;

від М’ясокомбінату о 20:43.

Враховуйте це, щоб не чекати дарма!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік загинув під колесами трамвая №9.

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