В Днепре мужчина погиб под колесами трамвая №9

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге женщина выбросила младенца в выгребную яму: комментарий правоохранителей.

Там трамвай №9 сбил мужчину. К сожалению, он погиб.

Сегодня, 27 октября, в Днепре на улице Любарского произошла трагедия.

В Днепре на "Райончике" может появиться улица в честь Защитника…

Чечеловский район – один из самых старых в Днепре. Его…

Чтобы не рисковать жизнью переходят дорогу с интенсивным движением жители…

Как выглядит один из самых старых подземных переходов в Днепре (ФОТО) Чтобы не рисковать жизнью переходят дорогу с интенсивным движением жители Днепра могут сделать это под землей, по переходу. Таких переходов в Днепре несколько. Журналисты dnepr.info спустились в один из самых старых подземных переходов в городе и посмотрели, как он выглядит. просмотров

В Кривом Роге женщина выбросила младенца в выгребную яму: комментарий правоохранителей 25 октября в одном из районов Кривого Рога в выгребной яме обнаружили тело младенца. 1 просмотров

В боях Донецкой области погиб железнодорожник из Днепропетровщины Защищая Украину в Донецкой области погиб железнодорожник из Каменского. просмотров

Самые дешевые дома в Днепре: почем продают жилье в Чечеловском районе Чечеловский район – один из самых старых в Днепре. Его основали в 1898 году. Жили в районе в основном работники Брянского завода. Находится на правом берегу Днепра. Из достопримечательностей в районе есть стадион «Метеор», парк «Зеленый гай», Свято-Благовещенский храм. На… просмотров

В Днепре предлагают переименовать улицу в честь погибшего Героя Максима Семенова В Днепре на "Райончике" может появиться улица в честь Защитника Макса Семенова. 3 просмотров

Как в 90-е: в Днепре задержали банду рэкетиров В Днепре полицейские вручили подозрение трем участникам преступной группы, требовавшим деньги у предпринимателей. просмотров