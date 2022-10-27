В Днепре мужчина погиб под колесами трамвая №9

Там трамвай №9 сбил мужчину. К сожалению, он погиб.
Об этом сообщает «Информатор».
На месте происшествия работают спасатели и правоохранители.
Движение трамваев в направлении Старомостовой площади временно остановлено.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге женщина выбросила младенца в выгребную яму: комментарий правоохранителей.
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