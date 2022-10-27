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В Днепре мужчина погиб под колесами трамвая №9

Сегодня 16:48
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Сегодня, 27 октября, в Днепре на улице Любарского произошла трагедия.

Новости Днепра про В Днепре мужчина погиб под колесами трамвая №9

Там трамвай №9 сбил мужчину. К сожалению, он погиб.

Об этом сообщает «Информатор».

На месте происшествия работают спасатели и правоохранители.

Движение трамваев в направлении Старомостовой площади временно остановлено.

Новости Днепра про В Днепре мужчина погиб под колесами трамвая №9

Новости Днепра про В Днепре мужчина погиб под колесами трамвая №9

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге женщина выбросила младенца в выгребную яму: комментарий правоохранителей.

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