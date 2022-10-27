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  • Бійці з Дніпропетровщини показали, як знищують ворожі бронетранспортери (ВІДЕО)

Бійці з Дніпропетровщини показали, як знищують ворожі бронетранспортери (ВІДЕО)

Сьогодні 18:27
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Січеславці показали, як знищують ворогів на Донеччині.

Новости Днепра про Бійці з Дніпропетровщини показали, як знищують ворожі бронетранспортери (ВІДЕО)

Бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади за допомогою ударного дрона знищили два російських бронетранспортери БТР-82А.

Про це повідомляється на сторінці бригади в ФБ.

Ворогу не сховатися і не втекти! Ми знайдемо його скрізь! Це наша земля і тут не місце російським окупантам, ми знищимо кожного, хто добровільно не складе зброю. Вірте в ЗСУ! Перемога буде за нами! – запевняють десантники!

Зазначимо, станом на 27 жовтня українські захисники вже знищили 2631 танк та 5364 ББМ окупантів.

Новости Днепра про Бійці з Дніпропетровщини показали, як знищують ворожі бронетранспортери (ВІДЕО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що за 40 хвилин українські воїни знищили вертоліт та штурмовик окупантів.

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Новости Днепра про Бійці з Дніпропетровщини показали, як знищують ворожі бронетранспортери (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Бійці з Дніпропетровщини показали, як знищують ворожі бронетранспортери (ВІДЕО)Русский

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