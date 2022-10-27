Бійці з Дніпропетровщини показали, як знищують ворожі бронетранспортери (ВІДЕО)

Січеславці показали, як знищують ворогів на Донеччині.

Бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади за допомогою ударного дрона знищили два російських бронетранспортери БТР-82А.

Про це повідомляється на сторінці бригади в ФБ.

Ворогу не сховатися і не втекти! Ми знайдемо його скрізь! Це наша земля і тут не місце російським окупантам, ми знищимо кожного, хто добровільно не складе зброю. Вірте в ЗСУ! Перемога буде за нами! – запевняють десантники!

Зазначимо, станом на 27 жовтня українські захисники вже знищили 2631 танк та 5364 ББМ окупантів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за 40 хвилин українські воїни знищили вертоліт та штурмовик окупантів.

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