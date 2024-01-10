«Беженцам из Украины ограничат свободное передвижение по странам ЕС»: правда ли это

Разные Telegram-каналы сообщают, что к украинским беженцам применят санкции в виде запрета на свободное передвижение между странами Евросоюза из-за многочисленных нарушений.
Как выяснилось, это очередной фейк.
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Отмечается, что никаких «заявлений» об ограничении передвижения по Европейскому Союзу не было ни от официальных лиц, ни от соответствующих органов ЕС. Также отсутствуют данные о якобы «многочисленных нарушениях» со стороны украинцев.
Для «правдоподобия» сообщения фейкоробы разместили в тексте названия нескольких стран со ссылкой, которая якобы должна показать, какие же ограничения в этих странах были введены, однако никакой важной информации пользователь не получит, – отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Не доверяйте сомнительным Telegram-каналам и проверяйте подобную информацию!
Напомним, ранее мы писали, что в сети пишут, что «Новая почта» якобы распродает посылки, которые лежат на складе более 30 дней: так ли это.
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