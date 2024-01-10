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  • «Беженцам из Украины ограничат свободное передвижение по странам ЕС»: правда ли это

«Беженцам из Украины ограничат свободное передвижение по странам ЕС»: правда ли это

Сегодня 08:32
просмотров

В сети пишут, что «беженцам из Украины ограничат свободное передвижение по странам ЕС».

Новости Днепра про «Беженцам из Украины ограничат свободное передвижение по странам ЕС»: правда ли это

Разные Telegram-каналы сообщают, что к украинским беженцам применят санкции в виде запрета на свободное передвижение между странами Евросоюза из-за многочисленных нарушений.

Новости Днепра про «Беженцам из Украины ограничат свободное передвижение по странам ЕС»: правда ли это

Как выяснилось, это очередной фейк.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что никаких «заявлений» об ограничении передвижения по Европейскому Союзу не было ни от официальных лиц, ни от соответствующих органов ЕС. Также отсутствуют данные о якобы «многочисленных нарушениях» со стороны украинцев.

Для «правдоподобия» сообщения фейкоробы разместили в тексте названия нескольких стран со ссылкой, которая якобы должна показать, какие же ограничения в этих странах были введены, однако никакой важной информации пользователь не получит, – отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Новости Днепра про «Беженцам из Украины ограничат свободное передвижение по странам ЕС»: правда ли это

Не доверяйте сомнительным Telegram-каналам и проверяйте подобную информацию!

Напомним, ранее мы писали, что в сети пишут, что «Новая почта» якобы распродает посылки, которые лежат на складе более 30 дней: так ли это.

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Новости Днепра про «Беженцам из Украины ограничат свободное передвижение по странам ЕС»: правда ли этоУкраїнська Новости Днепра про «Беженцам из Украины ограничат свободное передвижение по странам ЕС»: правда ли этоРусский

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