«Біженцям з України обмежать вільне пересування країнами ЄС»: чи правда це

У мережі пишуть, що «біженцям з України обмежать вільне пересування країнами ЄС».

Різні Telegram-канали повідомляють, що до українських біженців застосують санкції у вигляді заборони на вільне пересування між країнами Євросоюзу через численні порушення.

Як з’ясувалося, це черговий фейк.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що жодних «заяв» щодо обмеження пересування Європейським Союзом не було ні від офіційних осіб, ні від відповідних органів ЄС. Так само відсутні дані про нібито «численні порушення» з боку українців.

Для «правдоподібності» допису фейкороби розмістили у тексті назви декількох країн із посиланням, яке нібито має показати, які ж саме обмеження в цих країнах були введені, однак жодної важливої інформації користувач не отримає, – зазначили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Не довіряйте сумнівним Telegram-каналам та перевіряйте подібну інформацію!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі пишуть, що “Нова пошта” нібито розпродає посилки, які лежать на складі більше 30 днів: чи так це.

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