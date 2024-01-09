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У Дніпропетровській області біля ТЦ від холоду помер дідусь

Сьогодні 22:03
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У Дніпропетровській області від перехолодження помирають люди.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області біля ТЦ від холоду помер дідусь

Через потужні морози від переохолодження загинуло вже дві людини. 

Моторошний випадок стався у Кривому Розі, повідомляє місцеве видання “На часі”. Чоловік впав, не зміг підійнятися та замерз на смерть поблизу одного з торговельних центрів. Його тіло знайшли зранку 9 січня у Тернівському районі поблизу зупинки “Інтернат”.

Як кажуть очевидці, у цьому місці рідко ходять люди, а ввечері немає освітлення, ймовірно саме тому ніхто не помітив чоловіка, який потребував допомоги.

Дідуся все ж знайшли перехожі, які викликали швидку, але вже було занадто пізно. Медики приїхали за викликом, але врятувати людину так і не вийшло.

Схожий випадок трапився у селі Балівка Дніпровського району. Там 68-річний чоловік замерз у посадці. Його тіло виявили родичі. В обох випадках попередня причина смерті – переохолодження.

Обережно! Чутливий контент.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області біля ТЦ від холоду помер дідусь

На щастя, не всі історії мають трагічний кінець. Раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області знайшли подружжя, яке ніч провело у засніженому полі. 

Правоохоронці закликають не проходити повз людей, які можуть потребувати допомоги, особливо зараз, коли температура повітря складає від -10 до -15 градусів. 

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