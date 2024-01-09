Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У мережі пишуть, що “Нова пошта” нібито розпродає посилки, які лежать на складі більше 30 днів: чи так це

У мережі пишуть, що “Нова пошта” нібито розпродає посилки, які лежать на складі більше 30 днів: чи так це

Сьогодні 18:00
просмотров

Нещодавно у Telegram-каналах з'явилася новина про те, що "Нова пошта" нібито розпродає посилки, які лежать на складі більше ніж 30 днів.

Новости Днепра про У мережі пишуть, що

Для того, щоб уникнути утилізації посилок, “Нова пошта” вирішила розпродувати весь товар, який не забрали протягом місяця, – йдеться у таких повідомленнях.

Новости Днепра про У мережі пишуть, що

Пізніше цю інформацію прокоментували на офіційній сторінці компанії у Facebook. Там наголосили, що “Нова пошта” ніколи не продає посилки своїх клієнтів – ні у зв’язку з утилізацією, ні у зв’язку зі строком зберігання, ні після ракетних обстрілів.

Будь-які Telegram-канали чи сторінки у соціальних мережах, які поширюють цю інформацію, — шахраї! Ми постійно працюємо над тим, аби видаляти такі та подібні публікації, та, на жаль, більшість Telegram-каналів сьогодні є анонімними, вони свідомо використовують згадку про компанію як клікбейт у рекламі, за яку беруть гроші, та чим вводять в оману своїх підписників. Закликаємо не вірити та не купувати нічого у шахраїв! – зазначили у компанії.

Новости Днепра про У мережі пишуть, що

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що “Нової пошти” більше не буде – відсьогодні компанія змінює назву! Подробиці – ТУТ!

Читайте також:

Новости Днепра про У мережі пишуть, що Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині подружжя заблукало посеред засніженого поля у 10-градусний мороз
Новини Дніпра
Сьогодні 17:48
На Дніпропетровщині подружжя заблукало посеред засніженого поля у 10-градусний мороз

У Дніпропетровській області подружжя ледь не замерзло до смерті.

Тотальне обледеніння: на Дніпропетровщині помітили крижане поле (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:01
Тотальне обледеніння: на Дніпропетровщині помітили крижане поле (ВІДЕО)

Від вечора 7 січня на Дніпропетровщину прийшла справжня зима -…

Два дні як звільнився з в’язниці: на Дніпропетровщині чоловік вбив цеглиною жінку
Новини Дніпра
Сьогодні 16:29
Два дні як звільнився з в’язниці: на Дніпропетровщині чоловік вбив цеглиною жінку

39-річний підозрюваний вже має судимість. За два дні до вбивства…

Дав 49 концертів у зоні Чорнобильської АЕС: на 71-му році життя помер народний артист України Віталій Білоножко
новини України
Сьогодні 15:28
Дав 49 концертів у зоні Чорнобильської АЕС: на 71-му році життя помер народний артист України Віталій Білоножко

9 січня 2024 року перестало битися серце народного артиста України…

Наверх