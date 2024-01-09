У мережі пишуть, що “Нова пошта” нібито розпродає посилки, які лежать на складі більше 30 днів: чи так це

Для того, щоб уникнути утилізації посилок, “Нова пошта” вирішила розпродувати весь товар, який не забрали протягом місяця, – йдеться у таких повідомленнях.
Пізніше цю інформацію прокоментували на офіційній сторінці компанії у Facebook. Там наголосили, що “Нова пошта” ніколи не продає посилки своїх клієнтів – ні у зв’язку з утилізацією, ні у зв’язку зі строком зберігання, ні після ракетних обстрілів.
Будь-які Telegram-канали чи сторінки у соціальних мережах, які поширюють цю інформацію, — шахраї! Ми постійно працюємо над тим, аби видаляти такі та подібні публікації, та, на жаль, більшість Telegram-каналів сьогодні є анонімними, вони свідомо використовують згадку про компанію як клікбейт у рекламі, за яку беруть гроші, та чим вводять в оману своїх підписників. Закликаємо не вірити та не купувати нічого у шахраїв! – зазначили у компанії.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що “Нової пошти” більше не буде – відсьогодні компанія змінює назву! Подробиці – ТУТ!
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