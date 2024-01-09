У мережі пишуть, що “Нова пошта” нібито розпродає посилки, які лежать на складі більше 30 днів: чи так це

Нещодавно у Telegram-каналах з'явилася новина про те, що "Нова пошта" нібито розпродає посилки, які лежать на складі більше ніж 30 днів.

Для того, щоб уникнути утилізації посилок, “Нова пошта” вирішила розпродувати весь товар, який не забрали протягом місяця, – йдеться у таких повідомленнях.

Пізніше цю інформацію прокоментували на офіційній сторінці компанії у Facebook. Там наголосили, що “Нова пошта” ніколи не продає посилки своїх клієнтів – ні у зв’язку з утилізацією, ні у зв’язку зі строком зберігання, ні після ракетних обстрілів.

Будь-які Telegram-канали чи сторінки у соціальних мережах, які поширюють цю інформацію, — шахраї! Ми постійно працюємо над тим, аби видаляти такі та подібні публікації, та, на жаль, більшість Telegram-каналів сьогодні є анонімними, вони свідомо використовують згадку про компанію як клікбейт у рекламі, за яку беруть гроші, та чим вводять в оману своїх підписників. Закликаємо не вірити та не купувати нічого у шахраїв! – зазначили у компанії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що “Нової пошти” більше не буде – відсьогодні компанія змінює назву! Подробиці – ТУТ!

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