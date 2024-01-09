В сети пишут, что «Новая почта» якобы распродает посылки, которые лежат на складе более 30 дней: так ли это

Чтобы избежать утилизации посылок, «Новая почта» решила распродавать весь товар, который не забрали в течение месяца, — говорится в таких сообщениях.
Позже эту информацию прокомментировали на официальной странице компании Facebook. Там подчеркнули, что «Новая почта» никогда не продает посылки своих клиентов – ни в связи с утилизацией, ни в связи со сроком хранения, ни после ракетных обстрелов.
Любые Telegram-каналы или страницы в социальных сетях, которые распространяют эту информацию, — мошенники! Мы постоянно работаем над тем, чтобы удалять такие и подобные публикации, но, к сожалению, большинство Telegram-каналов сегодня анонимны, они сознательно используют упоминание о компании как кликбейт в рекламе, за которую берут деньги, и чем вводят в заблуждение своих подписчиков. Призываем не верить и не покупать ничего у мошенников! – отметили в компании.
Напомним, ранее мы сообщали, что «Новой почты» больше не будет — с сегодняшнего дня компания меняет название! Подробности – ТУТ!
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