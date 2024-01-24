Без мамы остались двое детей: в Павлограде во время обстрела погибла переселенка из Луганщины

В Павлограде в результате обстрела 23 января погибла женщина. Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что это была 43-летняя Елена, которая переехала в Днепропетровщину, убегая от войны.
Он рассказал, что женщина уехала из оккупированного Золотого в прошлом году.
К сожалению, спастись от ракет россиян не смогла. Женщина попала в эпицентр попадания снаряда – в городском сквере, – отметил Лысогор.
По его словам, женщина была в наушниках, поэтому, вероятно, не слышала звука воздушной тревоги. Об этом ранее также сообщал мэр Павлограда Анатолий Вершина.
Без мамы осталось двое детей.
Утром 23 января армия РФ атаковала ракетами Павлоград. В городе повреждены инфраструктура, две школы и восемь многоэтажек. Ранение также получил мужчина, который сейчас находится в больнице. Все коммунальные услуги в городе предоставляются в полном объеме. Решается вопрос о предоставлении помощи жителям, чьи дома повреждены.
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