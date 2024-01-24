Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Без мами залишилося двоє дітей: у Павлограді під час обстрілу загинула переселенка з Луганщини

Без мами залишилося двоє дітей: у Павлограді під час обстрілу загинула переселенка з Луганщини

Сьогодні 18:04
просмотров

Жінкою, яка 23 січня загинула під час обстрілу Павлограда, виявилася 43-річна переселенка з Луганщини.

Новости Днепра про Без мами залишилося двоє дітей: у Павлограді під час обстрілу загинула переселенка з Луганщини

У Павлограді внаслідок обстрілу 23 січня загинула жінка. Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що це була 43-річна Олена, яка переїхала до Дніпропетровщини, втікаючи від війни.

Він розповів, що жінка виїхала з окупованого Золотого торік.

На жаль, врятуватися від ракет росіян не змогла. Жінка потрапила в епіцентр влучання снаряда — у міському сквері, — зазначив Лисогор.

З його слів, жінка була в навушниках, а тому, ймовірно, не чула звуку повітряної тривоги. Про це раніше також повідомляв мер Павлограда Анатолій Вершина. 

Без мами залишилося двоє дітей. 

Обстріл Дніпропетровщини 23 січня – деталі

Вранці 23 січня армія РФ атакувала ракетами Павлоград. У місті пошкоджені інфраструктура, дві школи та вісім багатоповерхівок. Поранення також отримав чоловік, який наразі перебуває у лікарні. Усі комунальні послуги у місті наразі надаються повному обсязі. Вирішується питання про надання допомоги жителям, чиї оселі пошкоджені.

Читайте також:

Новости Днепра про Без мами залишилося двоє дітей: у Павлограді під час обстрілу загинула переселенка з ЛуганщиниУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Чому Рибальська балка у Дніпрі так називається і що там було раніше
Новини Дніпра
Сьогодні 17:21
Чому Рибальська балка у Дніпрі так називається і що там було раніше

В одній із балок Дніпра 200 років тому кипіла робота…

Ракетна атака на Дніпро 24 січня: розповіли нові офіційні деталі та показали фото
Новини Дніпра
Сьогодні 17:18
Ракетна атака на Дніпро 24 січня: розповіли нові офіційні деталі та показали фото

Дніпро намагалися атакувати ракетами.

У Дніпрі чоловік провалився під кригу: з’явилося відео порятунку
Новини Дніпра
Сьогодні 16:38
У Дніпрі чоловік провалився під кригу: з’явилося відео порятунку

У Дніпрі чоловік провалився під кригу.

У Дніпрі 12-річного хлопчика, який наковтався таблеток, реанімували 77 хвилин
Новини Дніпра
Сьогодні 15:58
У Дніпрі 12-річного хлопчика, який наковтався таблеток, реанімували 77 хвилин

У Дніпрі рятують хлопчика, який наковтався таблеток.

Наверх