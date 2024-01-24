Без мами залишилося двоє дітей: у Павлограді під час обстрілу загинула переселенка з Луганщини

Жінкою, яка 23 січня загинула під час обстрілу Павлограда, виявилася 43-річна переселенка з Луганщини.

У Павлограді внаслідок обстрілу 23 січня загинула жінка. Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що це була 43-річна Олена, яка переїхала до Дніпропетровщини, втікаючи від війни.

Він розповів, що жінка виїхала з окупованого Золотого торік. На жаль, врятуватися від ракет росіян не змогла. Жінка потрапила в епіцентр влучання снаряда — у міському сквері, — зазначив Лисогор. З його слів, жінка була в навушниках, а тому, ймовірно, не чула звуку повітряної тривоги. Про це раніше також повідомляв мер Павлограда Анатолій Вершина. Без мами залишилося двоє дітей.

Обстріл Дніпропетровщини 23 січня – деталі

Вранці 23 січня армія РФ атакувала ракетами Павлоград. У місті пошкоджені інфраструктура, дві школи та вісім багатоповерхівок. Поранення також отримав чоловік, який наразі перебуває у лікарні. Усі комунальні послуги у місті наразі надаються повному обсязі. Вирішується питання про надання допомоги жителям, чиї оселі пошкоджені.

Читайте також:

Українська

Автор: