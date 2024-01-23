Жінка, яка загинула внаслідок обстрілу Павлограда, могла не почути тривогу через навушники

Потужні вибухи зранку 23 січня пролунали у Павлограді. На жаль, загинула 43-річна жінка – у момент атаки вона була в одному зі скверів міста. Також повідомлялося про постраждалого чоловіка, йому медики надають всю необхідну допомогу.
Як повідомив мер міста Анатолій Вершина, загибла ймовірно йшла по скверу в навушниках, тому не почула оголошення повітряної тривоги. Саме через це жінка не пішла до укриття та опинилася на відкритій місцевості, коли місто атакували ракетами.
На фото вище зображене місце прильоту у Павлограді, де загинула жінка, пише телеграм-канал “Дніпро Оперативний”. Наразі комунальники приводять до ладу зелену зону, яку пошкодили уламки ракети.
Нагадаємо, раніше ми розповідали історію кінологині з Павлограда, чиї рідні сьогодні постраждали через обстріл міста.
Крім Павлограда, який комбіновано атакували ракетами, численних ударів завдали по Харкову. На житловий сектор спрямували балістику та Х-22. Станом на 15:20 відомо про шістьох загиблих харків’ян, які були в епіцентрі прильотів. Рятувальники досі розбирають завали.
Також росіяни спробували атакувати Київ, але всі ракети спрямовані на столицю збили сили ППО. На жаль, є пошкодження житлових будинків, внаслідок падіння уламків.
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