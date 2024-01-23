Женщина, погибшая в результате обстрела Павлограда, могла не услышать тревогу из-за наушников

Женщина, погибшая из-за обстрела в сквере Павлограда, могла быть в наушниках и не услышать тревогу.

Мощные взрывы утром 23 января прогремели в Павлограде. К сожалению, погибла 43-летняя женщина – в момент атаки она находилась в одном из скверов города. Также сообщалось о пострадавшем мужчине, ему медики оказывают всю необходимую помощь.

Как сообщил мэр города Анатолий Вершина, погибшая, вероятно, шла по скверу в наушниках, поэтому не услышала объявления воздушной тревоги. Именно поэтому женщина не отправилась в укрытие и оказалась на открытой местности, когда город атаковали ракетами.

На фото выше изображено место прилета в Павлограде, где погибла женщина, пишет телеграм-канал «Днепр Оперативный». В настоящее время коммунальщики приводят в порядок зеленую зону, которую повредили обломки ракеты.

Напомним, ранее мы рассказывали историю кинологе из Павлограда, чьи родные сегодня пострадали из-за обстрела города.

Обстрел Украины 23 января – что известно

Кроме Павлограда, который комбинированно атаковали ракетами, многочисленные удары нанесли по Харькову. На жилищный сектор направили баллистику и Х-22. По состоянию на 15:20 известно о шести погибших харьковчанах, находившихся в эпицентре прилетов. Спасатели до сих пор разбирают завалы.

Также россияне попытались атаковать Киев, но все ракеты, направленные на столицу, сбили силы ПВО. К сожалению, есть повреждения жилых домов вследствие падения обломков.

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